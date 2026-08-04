LB 930/36 Bp
L'élimination rapide, efficace et surtout silencieuse des feuilles et autres saletés est le domaine de prédilection de notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp. Il fonctionne sans aucune émission. Fournit sans batteries.
Puissant, rentable et respectueux de l'environnement : notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp se montre convaincant sur toute la ligne. Il élimine en un clin d'œil les feuilles, les restes de détritus et autres saletés, notamment dans les endroits difficiles à atteindre. Son fonctionnement est si silencieux qu'il peut même être utilisé dans les zones sensibles au bruit telles que les zones résidentielles ou à proximité d'écoles et d'hôpitaux voir pour le travail de nuit. En outre, il n'émet ni polluants ni autres substances dommageables pour le climat, offre un maniement très confortable et convainc par des coûts d'exploitation et d'entretien extrêmement faibles.
Caractéristiques et avantages
Grattoir en métalÉlimine les résidus collants et la saleté. Protège l'extrémité du tube de soufflage contre les dommages.
Buse à grande vitesseConcentre la puissance de soufflage sur une plus petite surface. Elimine facilement les feuilles et les saletés humides.
Vitesse réglable en continu et bouton turboRéglage optimisé de la vitesse de soufflage et augmentation des performances en cas de besoin. Contrôle maximal lors de l'élimination des feuilles et des saletés tenaces.
Sangle confortable
- Permet une posture de travail confortable pour un travail sans fatigue.
- Conception parfaitement équilibrée.
Jusqu'à 50% plus silencieux que les machines à essence
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Respecte l'utilisateur et l'environnement.
Moteur brushless
- Entretien minimal et longue durée de vie.
- Faible accumulation de chaleur et efficacité élevée.
Une compatibilité totale avec l'ensemble de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils selon les besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Aucune émission de substances nocives ou CO2
- Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur.
Jusqu’à 80 % de vibrations en moins que les machines à essence
- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Préserve la santé de l'utilisateur.
Jusqu'à 90 pour cent de coûts d'exploitation et d'entretien en moins par rapport aux appareils à essence
- Particulièrement rentable grâce à la suppression des coûts de l'essence.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit d'air (m³/h)
|930
|Vitesse d'air (m/s)
|max. 60
|Puissance de soufflage (N)
|14
|Tension (V)
|36
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (6 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Poids sans accessoire (kg)
|3
|Poids avec emballage (kg)
|5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|916 x 177 x 325
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Buse standard avec racleur métallique
- Buse à grande vitesse
- Ceinture de maintien
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces et l'élimination des débris légers.
- Pour débarrasser les endroits difficiles d'accès de la saleté
- Pour nettoyer les feuilles mortes, les déchets de jardin, la saleté et les débris
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
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