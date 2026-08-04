Puissant, rentable et respectueux de l'environnement : notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp se montre convaincant sur toute la ligne. Il élimine en un clin d'œil les feuilles, les restes de détritus et autres saletés, notamment dans les endroits difficiles à atteindre. Son fonctionnement est si silencieux qu'il peut même être utilisé dans les zones sensibles au bruit telles que les zones résidentielles ou à proximité d'écoles et d'hôpitaux voir pour le travail de nuit. En outre, il n'émet ni polluants ni autres substances dommageables pour le climat, offre un maniement très confortable et convainc par des coûts d'exploitation et d'entretien extrêmement faibles.