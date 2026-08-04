Notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp Pack allie puissance, rentabilité et respect de l'environnement. Il est particulièrement efficace dans les zones difficiles d'accès et élimine les feuilles, détritus et autres saletés en un rien de temps. Il peut également grâce à son fonctionnement silencieux être utilisé dans des endroits sensibles aux bruits comme les quartiers résidentiels, les écoles, les hôpitaux ou pour un travail de nuit. De plus il fonctionne sans émettre de polluants ou autres substances nocives pour l'environnement. Son maniement est très confortable et ses coûts d'exploitation et d'entretien sont très bas.