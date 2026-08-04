LB 930/36 Bp pack
Notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp Pack permet d'éliminer rapidement et silencieusement les feuilles ou autres saletés tout en fonctionnant sans émissions.
Notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp Pack allie puissance, rentabilité et respect de l'environnement. Il est particulièrement efficace dans les zones difficiles d'accès et élimine les feuilles, détritus et autres saletés en un rien de temps. Il peut également grâce à son fonctionnement silencieux être utilisé dans des endroits sensibles aux bruits comme les quartiers résidentiels, les écoles, les hôpitaux ou pour un travail de nuit. De plus il fonctionne sans émettre de polluants ou autres substances nocives pour l'environnement. Son maniement est très confortable et ses coûts d'exploitation et d'entretien sont très bas.
Caractéristiques et avantages
Grattoir en métalÉlimine les résidus collants et la saleté. Protège l'extrémité du tube de soufflage contre les dommages.
Buse à grande vitesseConcentre la puissance de soufflage sur une plus petite surface. Elimine facilement les feuilles et les saletés humides.
Vitesse réglable en continu et bouton turboRéglage optimisé de la vitesse de soufflage et augmentation des performances en cas de besoin. Contrôle maximal lors de l'élimination des feuilles et des saletés tenaces.
Sangle confortable
- Permet une posture de travail confortable pour un travail sans fatigue.
- Conception parfaitement équilibrée.
Jusqu'à 50% plus silencieux que les machines à essence
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Respecte l'utilisateur et l'environnement.
Moteur brushless
- Entretien minimal et longue durée de vie.
- Faible accumulation de chaleur et efficacité élevée.
Une compatibilité totale avec l'ensemble de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils selon les besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Aucune émission de substances nocives ou CO2
- Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur.
Jusqu’à 80 % de vibrations en moins que les machines à essence
- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Préserve la santé de l'utilisateur.
Jusqu'à 90 pour cent de coûts d'exploitation et d'entretien en moins par rapport aux appareils à essence
- Particulièrement rentable grâce à la suppression des coûts de l'essence.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit d'air (m³/h)
|930
|Vitesse d'air (m/s)
|max. 60
|Puissance de soufflage (N)
|14
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|6
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (6 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1,2
|Poids sans accessoire (kg)
|3
|Poids avec emballage (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|840 x 150 x 340
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Buse standard avec racleur métallique
- Buse à grande vitesse
- Ceinture de maintien
Équipement
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur rapide Power+ 36 V (1 unité)
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces et l'élimination des débris légers.
- Pour débarrasser les endroits difficiles d'accès de la saleté
- Pour nettoyer les feuilles mortes, les déchets de jardin, la saleté et les débris
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
Accessoires
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