L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique à produire lui-même sa glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide donc plus de pellets ni de surconsommation de CO₂. La technologie L2P (abréviation de « Liquid to Pellet ») permet en effet de stocker le gaz sur le lieu d'utilisation pour pouvoir nettoyer à tout moment en limitant la consommation de gaz aux stricts besoins. De plus, il nécessite peu d'air comprimé et permet donc un investissement réduit puisqu'il est possible d'utiliser les réseaux d'air présents sur site ou des compresseurs de petites tailles. En plus de tous les avantages du nettoyage cryogénique, l'IB 10/8 L2P permet un nettoyage particulièrement doux et précis de surfaces même fragiles ou possédant des formes complexes telles que les fentes, trous ou rainures. Il élimine efficacement les salissures tenaces et dépôts incrustés sans résidus d’agent de sablage ou d’eau. Les applications pour les industries, garages, collectivités et entreprises de propreté sont nombreuses notamment dans la Métallurgie, la Plasturgie, la Papeterie, l'Imprimerie ou l'Automobile pour éliminer les dépôts sur les pièces, moules ou les supports gras, collants ou poussiéreux.