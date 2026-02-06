IB 10/8 L2P
L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique au monde à produire lui-même ses pellets de glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide
L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique à produire lui-même sa glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide donc plus de pellets ni de surconsommation de CO₂. La technologie L2P (abréviation de « Liquid to Pellet ») permet en effet de stocker le gaz sur le lieu d'utilisation pour pouvoir nettoyer à tout moment en limitant la consommation de gaz aux stricts besoins. De plus, il nécessite peu d'air comprimé et permet donc un investissement réduit puisqu'il est possible d'utiliser les réseaux d'air présents sur site ou des compresseurs de petites tailles. En plus de tous les avantages du nettoyage cryogénique, l'IB 10/8 L2P permet un nettoyage particulièrement doux et précis de surfaces même fragiles ou possédant des formes complexes telles que les fentes, trous ou rainures. Il élimine efficacement les salissures tenaces et dépôts incrustés sans résidus d’agent de sablage ou d’eau. Les applications pour les industries, garages, collectivités et entreprises de propreté sont nombreuses notamment dans la Métallurgie, la Plasturgie, la Papeterie, l'Imprimerie ou l'Automobile pour éliminer les dépôts sur les pièces, moules ou les supports gras, collants ou poussiéreux.
Caractéristiques et avantages
Pistolet de tir ergonomiqueChangement de buse rapide et facile grâce aux raccords rapides. Avec éclairage intégré. Bouton Marche/Arrêt glace carbonique directement sur la poignée-pistolet.
Utilisation simple et intuitivePression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur. Quantité de glace carbonique réglable à l'aide d'un seul bouton. Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés ( pour par exemple contrôler la pression).
Décapage cryogénique en toute sécuritéLieu d'évacuation du CO₂ maîtrisé via le flexible d'échappement. Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de glace carbonique. Gâchette à vérouillage automatique.
Conception compacte et mobile
- Roues et poignées permettant une grande mobilité et des déplacements sûrs .
- Possibilité de ranger séparément tous les composants. Système Home Base intégré.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|1
|Raccordement en air comprimé
|Raccord rapide 1/4
|Habillage / Châssis
|Disque et système de rotation en plastique très résistant
|Cerifié par
|CE
|Longueur du câble (m)
|5,5
|Pression d'air (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Qualité de l'air
|Sec et sans huile
|Débit d'air (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Niveau sonore (dB (A))
|95
|Pellets de glace carbonique (diamètre) (mm)
|2,5
|Consommation de glace carbonique (kg/h)
|2 - 8
|Consommation de CO2 liquide (kg/h)
|20 - 60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Voltage (V)
|220 - 230
|Poids sans accessoires (kg)
|92
|Poids (avec accessoires) (kg)
|103,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|870 x 450 x 970
Inclus dans la livraison
- Buse à jet plat, courte
- Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides
- Poignée pistolet de tir (ergonomique et sure)
Équipement
- Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet
- Commande électronique
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des composants et armoires électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses