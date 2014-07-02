IB 7/40 Advanced
Le nettoyeur cryogénique IB 7/40 Advanced est un modèle compact et mobile. Ce nettoyeur convient parfaitement au nettoyage délicat des surfaces fragiles.
Le procédé qui consiste à pulvériser des pellets de neige carbonique convient parfaitement au nettoyage délicat des surfaces fragiles. Compact, le modèle IB 7/40 destiné aux réseaux d'air comprimé classiques peut permettre d'obtenir une propreté impeccable dès 2 bar.
Caractéristiques et avantages
Un afficheur clairLecture facile des valeurs réglées : utilisation facile grâce à de grosses touches et à une commande électronique.
Vidange automatique de la neige résiduelleLa vidange du réservoir de neige carbonique résiduelle s'effectue par la simple pression d'un bouton et évite que la machine ne gèle une fois le travail effectué.
Séparateur d'huile et d'eau intégréPas de givrage de l'appareil.
Avec enrouleur de câble de mise à la terre
- Mise à la terre aisée
- Utilisateur protégé
- Jet amélioré
Débit d'air efficace
- La neige carbonique est transportée de la machine à la buse sans être endommagée.
- Haut rendement de nettoyage
Grande mobilité
- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés
- Les poignées situées à l’avant et à l’arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d’escaliers.
Réservoir de carboglace en composite renforcé à la fibre de verre
- Isolation optimale de la glace
- Pas de condensation
- La machine ne gèle pas
Support de pistolet pratique
- Pistolet parfaitement rangé
- Position idéale
Compartiment intégré pour buses et outils
- Tout à portée de main directement sur la machine
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|0,6
|Raccordement en air comprimé
|Attelage à griffes (DIN 3238)
|Habillage / Châssis
|Acier inoxydable (1.4301)
|Longueur du câble (m)
|7
|Pression d'air (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Qualité de l'air
|Sec et sans huile
|Débit d'air (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Niveau sonore (dB (A))
|99
|Capacité de production de glace solidifiée (kg)
|15
|Pellets de glace carbonique (diamètre) (mm)
|3
|Consommation de glace carbonique (kg/h)
|15 - 50
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Voltage (V)
|220 - 240
|Poids sans accessoires (kg)
|78
|Poids (avec accessoires) (kg)
|81,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|768 x 510 x 1096
Inclus dans la livraison
- Graisse spéciale pour lubrifier le filetage des buses
- Buse à jet plat
- Clé plate (pour changer de buse): 2 Pièce(s)
- Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides
- Poignée pistolet de tir (ergonomique et sure)
- Sacoche à outils
Équipement
- Réglage de la quantité de glace carbonique directement sur le pistolet
- Réglage de la pression de l'air directement sur le pistolet
- Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet
- Commande électronique
- Avec enrouleur du fil de mise à la terre
- Séparateur d'huile et d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Nettoyage des pièces en plastique
- Nettoyage des outils de forgeage
- Nettoyage des usines
- Nettoyage des systèmes de transport et de manutention
- Nettoyage des fours
- Nettoyage des presses d'imprimerie et des alentours
- Nettoyage des machines de traitement du bois
- Nettoyage des générateurs, des turbines, des armoires électriques et échangeurs de chaleur