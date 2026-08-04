Très compact, robuste et durable grâce à son design tout-en-un unique, doté en plus d'un équipement complet et particulièrement facile d'utilisation, le nettoyeur vapeur SG 4/2 Classic possède d'excellents résultats de nettoyage, un rapport qualité-prix exceptionnel et une rentabilité maximale. Cet appareil léger avec un poids de 7,5 kilogrammes est le nettoyeur vapeur professionnel le plus compact de sa catégorie. Il est prêt à l'emploi en seulement trois minutes et offre des réserves plus que suffisantes avec une pression de la vapeur de 4 bar pour un nettoyage en profondeur et un assainissement sans utilisation de produits chimiques. Les comptoirs, les surfaces en inox, le carrelage, les plaques de cuisson, les fours ou autres sont nettoyés jusque dans les derniers interstices, peu importe leur degré d'encrassement. Dans les cas les plus tenaces, la fonction VapoHydro, activable, apporte son aide grâce à un apport en eau chaude et élimine efficacement même les salissures importantes et les graisses, tandis que le réservoir à eau est amovible et remplissable à tout moment. Les accessoires inclus tels que le flexible vapeur, le suceur à main, la buse à jet crayon, la brosse ronde, la brosse plate, le racloir vapeur et la bonnette microfibres se rangent tous directement dans l'appareil et en option, un suceur pour sol est également disponible. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.