Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.
Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité, grâce à sa pression vapeur de 4 bar. Dans le cadre d'un nettoyage approfondi, le SG 4/4 élimine les bactéries et garantit un nettoyage à la fois efficace et hygiénique, et ce, sans recourir à la chimie. Ses 4 L de volume de remplissage produisent environ 6 000 L de vapeur, pour un travail en continu. Grâce au système à 2 réservoirs séparés, le réservoir d'eau propre peut être rempli à n'importe quel moment sans avoir besoin d'attendre le refroidissement de l'appareil. Le temps de chauffe est court (< 10 minutes), pour une mise en service rapide. Avec sa large gamme d'accessoires, le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 s'adaptera à nombreuses applications: cuisines, sanitaires, nettoyage des revêtements de soldurs ou élastiques, vitres, surfaces textiles ou encore meubles. Les tubes se fixent aisément sur l'appareil. Le flexible à vapeur de 2,5 m permet de travailler en hauteur sans soulever l'appareil. Un appareil aux multiples talents, utilisable dans le cadre de nombreuses applications. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.
Caractéristiques et avantages
Désinfection certifiée et hautement efficaceDésinfection des surfaces selon la norme EN 16615 vérifiée par un laboratoire externe. Spectre d'efficacité bactéricide et virucide contre les virus enveloppés PLUS. Germes testés : Enterococcus hirae, MVA, Norovirus murins, Adénovirus.
Désinfection sans produits chimiquesRespect des ressources et absence de résidus, puisqu'il suffit de le nettoyer à l'eau. Sécurité maximale grâce à la prévention du développement de germes multirésistants. Nettoyage des surfaces sans produits chimiques.
Système à deux réservoirsLe réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés. Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante. Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s’utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.
Vapo Hydro
- La fonction Vapo Hydro permet d’adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage.
- Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l’eau chaude.
- Le jet d’eau chaude vient instantanément et efficacement à bout des impuretés tenaces.
Logement pour accessoires
- Le logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents accessoires.
- Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se perdent pas.
- Même les tubes se rangent sur le côté de l’appareil.
Spécifications
Données techniques
|Contenance de chaudière (l)
|2,4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 4
|Puissance de chauffe (W)
|2300
|Temps de chauffe (min)
|9
|Température du brûleur (°C)
|max. 145
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Voltage (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids avec emballage (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|475 x 320 x 275
Inclus dans la livraison
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 505 mm
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2 m
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s)
Équipement
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Poignée ergonomique
- Power buse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fonction VapoHydro
Domaines d'utilisation
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène
