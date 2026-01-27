Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité, grâce à sa pression vapeur de 4 bar. Dans le cadre d'un nettoyage approfondi, le SG 4/4 élimine les bactéries et garantit un nettoyage à la fois efficace et hygiénique, et ce, sans recourir à la chimie. Ses 4 L de volume de remplissage produisent environ 6 000 L de vapeur, pour un travail en continu. Grâce au système à 2 réservoirs séparés, le réservoir d'eau propre peut être rempli à n'importe quel moment sans avoir besoin d'attendre le refroidissement de l'appareil. Le temps de chauffe est court (< 10 minutes), pour une mise en service rapide. Avec sa large gamme d'accessoires, le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 s'adaptera à nombreuses applications: cuisines, sanitaires, nettoyage des revêtements de soldurs ou élastiques, vitres, surfaces textiles ou encore meubles. Les tubes se fixent aisément sur l'appareil. Le flexible à vapeur de 2,5 m permet de travailler en hauteur sans soulever l'appareil. Un appareil aux multiples talents, utilisable dans le cadre de nombreuses applications. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.