HDS 6/15-4 C Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 6/15-4 C Classic de la gamme Compact Classic. De conception simple, il est puissant,robuste et est conçu pour une utilisation quotidienne intensive.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé de la gamme Compact Classic HDS 6/15-4 C Classic est doté d'un puissant moteur 4 pôles refroidi par eau. La pompe à vilebrequin en laiton avec pistons en céramique, protégée des impuretés par un filtre à eau intégré, dispose d'une durée de vie renforcée. L'accès immédiat aux principaux composants simplifie la maintenance. Robuste, l'HDS 6/15-4 C Classic est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles, que ce soit sur des chantiers, dans l'agriculture, l'automobile ou le transport. Le châssis tubulaire robuste en acier protège des chocs tandis que les roues anti crevaison garantissent une grande mobilité sur tous types de terrains. Grâce aux crochets d'élingage, le nettoyeur haute pression HDS 6/15-4 C Classic peut être soulevé par une grue. Equipé d'un réservoir de réservoir de carburant de 30 litres, il favorise les utilisations prolongées sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéPompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher. Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|300 - 600
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Pression maximum (bar)
|200
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|3,6
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,9
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|3,2
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Poids (avec accessoires) (kg)
|108
|Poids avec emballage (kg)
|118
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Eau chaude standard
- Lance: 840 mm
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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