Le nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé de la gamme Compact Classic HDS 8/18-4 C Classic est doté d'un puissant moteur 4 pôles refroidi par eau. La pompe à vilebrequin en laiton avec pistons en céramique, protégée des impuretés par un filtre à eau intégré, dispose d'une durée de vie renforcée. L'accès immédiat aux principaux composants simplifie la maintenance. Robuste, l'HDS 8/18-4 C Classic est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles, que ce soit sur des chantiers, dans l'agriculture, l'automobile ou le transport. Le châssis tubulaire robuste en acier protège des chocs tandis que les roues anti crevaison garantissent une grande mobilité sur tous types de terrains. Grâce aux crochets d'élingage, le nettoyeur haute pression HDS 8/18-4 C Classic peut être soulevé par une grue. Equipé d'un réservoir de réservoir de carburant de 30 litres, il favorise les utilisations prolongées sans interruption.