Grâce à son débit de 1800 litres/heure, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 18/18-4 S Classic s'illustre par une efficacité optimale dans l'élimination des salissures les plus tenaces. Idéal pour des utilisations soutenues dans l'agriculture, l'automobile ou le transport. La pompe à vilebrequin robuste et protégée par un grand filtre à eau affiche une pression de travail allant jusqu'à 180 bar et offre la possibilité d'utiliser deux lances en simultanée. Equipé de la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced et du réglage débit/pression à la poignée, il garantit un travail sans fatigue. Les roues anticrevaison associées aux à deux roues castor et à un crochet de levage facilitent le maniement et le transport. Par ailleurs, l'HDS 18/18-4 S Classic dispose d'un moteur 4 pôles refroidi par air avec démarrage progressif, d'un contrôle de flamme et d'un réservoir anti calcaire. Le mode eco!efficiency permet un nettoyage économique et performant. De plus, un châssis tubulaire solide en acier renforce la protection du nettoyeur. Un flexible haute pression de 10 mètres est inclus.ubulaire solide en acier assure une protection fiable de l'appareil contre les dommages. Un flexible haute pression de dix mètres est inclus.