HDS 18/18-4 S Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé 4 pôles HDS 18/18 S Classic de la gamme Super Classic. De conception simple, il est puissant, robuste et excelle dans des utilisations quotidiennes intensives.
Grâce à son débit de 1800 litres/heure, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 18/18-4 S Classic s'illustre par une efficacité optimale dans l'élimination des salissures les plus tenaces. Idéal pour des utilisations soutenues dans l'agriculture, l'automobile ou le transport. La pompe à vilebrequin robuste et protégée par un grand filtre à eau affiche une pression de travail allant jusqu'à 180 bar et offre la possibilité d'utiliser deux lances en simultanée. Equipé de la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced et du réglage débit/pression à la poignée, il garantit un travail sans fatigue. Les roues anticrevaison associées aux à deux roues castor et à un crochet de levage facilitent le maniement et le transport. Par ailleurs, l'HDS 18/18-4 S Classic dispose d'un moteur 4 pôles refroidi par air avec démarrage progressif, d'un contrôle de flamme et d'un réservoir anti calcaire. Le mode eco!efficiency permet un nettoyage économique et performant. De plus, un châssis tubulaire solide en acier renforce la protection du nettoyeur. Un flexible haute pression de 10 mètres est inclus.ubulaire solide en acier assure une protection fiable de l'appareil contre les dommages. Un flexible haute pression de dix mètres est inclus.
Caractéristiques et avantages
Robuste et fiable pour les applications les plus difficilesPompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher. Un châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. Le mode eco!efficiency permet de travailler à une température économique de 60 °C tout en conservant un débit d'eau maximal.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Fiabilité
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Puissant moteur électrique à 4 pôles avec faible vitesse de rotation.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour faciliter le transport.
- Mobilité assurée sur les chantiers par les grandes roues et les 2 roues castors en métal.
Bac avec dosage du dispositif de protection de la machine
- Le système d'adoucisseur d'eau prévient les dépôts de calcaire sur le serpentin et prolonge ainsi la durée de vie.
Pour une utilisation stationnaire
- Avec contrôle de flamme intégré de série pour l'utilisation en stationnaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|870 - 1730
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|6,5
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Puissance raccordée (kW)
|11
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Arrivée d'eau
|1″
|Réservoir de combustible (l)
|30
|Poids (avec accessoires) (kg)
|210
|Poids avec emballage (kg)
|222,2
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Arrêt de la pression
- Mode 2 lances en option
- Commutateur de changement de pôle (triphasé)
- Système antibélier SDS
- Sécurité manque d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS 18/18-4 S Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.