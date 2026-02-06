Le HD 4/11 C Bp est le premier nettoyeur haute pression professionnel à batteries Lithium-ion. Conçu sur la même base qu’un nettoyeur HD compact, il fonctionne avec un moteur brushless et 2 puissantes batteries de 36 V de 7.5 Ah non fournies. Il offre ainsi toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur haute pression professionnel. Il peut travailler aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Sa pompe, équipée d'une culasse en laiton, se décompresse dès l'arrêt du nettoyeur. Il possède 2 modes de fonctionnement dont le mode eco!efficiency qui permet de prolonger l'autonomie des batteries jusqu'à 34 minutes de fonctionnement. Il est équipé de la poignée EASY!Force, qui permet de réduire la force de recul, ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité. Il équipé de notre plateforme de batterie POWER+. Ces batteries sont compatibles avec plusieurs appareils et garantissent des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. Elles possèdent un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement le temps d'utilisation restant, mais aussi l'autonomie et la durée de charge restante.