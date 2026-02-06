HD 4/11 C Bp
Premier nettoyeur haute pression professionnel à batteries Lithium-ion. Conçu sur la même base qu'un nettoyeur compact, il offre toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur.
Le HD 4/11 C Bp est le premier nettoyeur haute pression professionnel à batteries Lithium-ion. Conçu sur la même base qu’un nettoyeur HD compact, il fonctionne avec un moteur brushless et 2 puissantes batteries de 36 V de 7.5 Ah non fournies. Il offre ainsi toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur haute pression professionnel. Il peut travailler aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Sa pompe, équipée d'une culasse en laiton, se décompresse dès l'arrêt du nettoyeur. Il possède 2 modes de fonctionnement dont le mode eco!efficiency qui permet de prolonger l'autonomie des batteries jusqu'à 34 minutes de fonctionnement. Il est équipé de la poignée EASY!Force, qui permet de réduire la force de recul, ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans concessions en matière de robustesse et de longévité. Il équipé de notre plateforme de batterie POWER+. Ces batteries sont compatibles avec plusieurs appareils et garantissent des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. Elles possèdent un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement le temps d'utilisation restant, mais aussi l'autonomie et la durée de charge restante.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batteries 36 volts.Puissance de nettoyage réduite pour les salissures légères. Puissance de nettoyage élevée et durées de fonctionnement prolongées. Batteries compatibles avec les appareils de plusieurs gammes.
Deux puissantes batteries lithium-ion 36 volts incluses dans la livraisonMobilité Permet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie.
QualitéLa coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil. Culasse en laiton haut de gamme. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Mobilité
- La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
Plateforme de batteries 36 volts
- Chargeur rapide offrant un gain de temps.
- Nettoyage à haute pression autonome, indépendant des sources de courant externes.
- Temps d'équipement plus courts étant donné que la mise en place de câbles électriques n'est pas nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit d'eau (l/h)
|320 - 400
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pression maximum (bar/MPa)
|150 / 15
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1,2
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|20,1
|Poids avec emballage (kg)
|23,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
- Flexible d’aspiration d’eau
Équipement
- Arrêt de la pression
