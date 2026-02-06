Équipé de 2 puissantes batteries lithium-ion de 36 V de 7,5 Ah, le HD 4/11 C Bp est le 1er nettoyeur haute pression professionnel à batteries sur le marché. Doté de notre plateforme de batterie POWER, permettant la compatibilité entre plusieurs machines de même voltage, notre batterie garantit des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. Elle possède un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement le temps d'utilisation restant, mais aussi l'autonomie et la durée de charge restante. Reprenant les bases de nos nettoyeurs compacts, il possède une décompression automatique, une pompe en laiton ainsi qu'un moteur brushless. Doté de la poignée EASY!Force, permettant de réduire l'effet recul ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classique, ce nettoyeur offre ainsi toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur haute pression professionnel. L'utilisation du mode eco!efficiency permettre de prolonger la durée d'utilisation jusqu'à 34 minutes en réduisant la puissance de nettoyage mais en offrant suffisamment de puissance pour toutes les salissures légères.