HD 4/11 C Bp Pack
Équipé de 2 puissantes batteries lithium-ion de 36 V de 7,5 Ah, le HD 4/11 C Bp est le 1er nettoyeur haute pression professionnel à batteries sur le marché. Doté de notre plateforme de batterie POWER, permettant la compatibilité entre plusieurs machines de même voltage, notre batterie garantit des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. Elle possède un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement le temps d'utilisation restant, mais aussi l'autonomie et la durée de charge restante. Reprenant les bases de nos nettoyeurs compacts, il possède une décompression automatique, une pompe en laiton ainsi qu'un moteur brushless. Doté de la poignée EASY!Force, permettant de réduire l'effet recul ainsi que les raccords rapides EASY!Lock permettant une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classique, ce nettoyeur offre ainsi toutes les caractéristiques qu'un utilisateur professionnel attend d'un nettoyeur haute pression professionnel. L'utilisation du mode eco!efficiency permettre de prolonger la durée d'utilisation jusqu'à 34 minutes en réduisant la puissance de nettoyage mais en offrant suffisamment de puissance pour toutes les salissures légères.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batteries 36 volts.Puissance de nettoyage réduite pour les salissures légères. Puissance de nettoyage élevée et durées de fonctionnement prolongées. Batteries compatibles avec les appareils de plusieurs gammes.
Deux puissantes batteries lithium-ion 36 volts incluses dans la livraisonPermet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie. Permet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie.
QualitéLa coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil. Culasse en laiton haut de gamme. Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Mobilité
- La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
Plateforme de batteries 36 volts
- Chargeur rapide offrant un gain de temps.
- Temps d'équipement plus courts étant donné que la mise en place de câbles électriques n'est pas nécessaire.
- En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également possible.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit d'eau (l/h)
|320 - 400
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pression maximum (bar/MPa)
|150 / 15
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1,2
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|26,9
|Poids avec emballage (kg)
|31,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: Batterie Power+ 36 V/7,5 Ah (2 unités)
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
- Flexible d’aspiration d’eau
Équipement
- Chargeur: 36 V Batterie Power+ chargeur rapide (2 unités)
- Arrêt de la pression
