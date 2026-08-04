Mobile, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/13 C+ dispose d'un poids allégé et de dimensions compactes. Equipé d'une poignée sur l’avant et d'un guidon en aluminium réglable en hauteur, il se charge et se transporte très facilement. L’appareil est doté d’accessoires de qualité : pompe, arrivée d'eau et sortie haute pression en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion. Robuste, l'habillage intégral antichoc protège la pompe haute pression et le moteur des dommages. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. L'HD 5/13 C+ est idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.