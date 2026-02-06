HD 5/15 C+
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est mobile et s’adapte à toutes les situations de nettoyage professionnelle. Ce modèle est équipé en série d’une rotabuse.
Avec un poids allégé et des dimensions améliorées, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est un outil mobile qui s’adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l’avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. Son dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et son guidon en aluminium réglable en hauteur le rendent très pratique à utiliser. L’appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexionEASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|200 / 20
|Puissance de raccordement (kW)
|2,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|32
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|26,1
|Poids avec emballage (kg)
|28,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Accessoires
Détergents
