HD 5/15 C+ avec FR Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ se caractérise par sa résistance, sa compacité et son efficacité. Il dispose d'une rotabuse et d'un nettoyeur de surfaces de série.
Mobile, compact et robuste, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est conçu avec un poids et des dimensions améliorées. Pour résister aux chocs et à la corrosion, l'appareil dispose d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. Il est doté d'une poignée de transport, d'un dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien, d'un guidon en aluminium réglable en hauteur et sans outils et d'un rangement de la lance en position "parking" ou "transport". Equipé en série d'un nettoyeur de surfaces FR Classic, l'HD 5/15 C+ offre un rendement jusqu'à 10 fois supérieur à un jet classique. L'habillage intégral antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD 5/15 C+ est idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'eau en alimentation (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|200 / 20
|Puissance de raccordement (kW)
|2,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|32
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|27,8
|Poids avec emballage (kg)
|31
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
- Nettoyeur de surfaces: FR Clássico
Équipement
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Accessoires
Détergents
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.