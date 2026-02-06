Mobile, compact et robuste, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C+ est conçu avec un poids et des dimensions améliorées. Pour résister aux chocs et à la corrosion, l'appareil dispose d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. Il est doté d'une poignée de transport, d'un dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien, d'un guidon en aluminium réglable en hauteur et sans outils et d'un rangement de la lance en position "parking" ou "transport". Equipé en série d'un nettoyeur de surfaces FR Classic, l'HD 5/15 C+ offre un rendement jusqu'à 10 fois supérieur à un jet classique. L'habillage intégral antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD 5/15 C+ est idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.