HD 5/15 CX+
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX+ est pratique et s'adapte à toutes les situations professionnelles. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 CX+ est un appareil tout-terrain qui se caractérise par sa grande mobilité, ses dimensions compactes et son efficacité. Pratique et agréable à utiliser, il est équipé d’une poignée de transport, d’un guidon rétractable et d’une sangle de maintien pour câble. Avec sa pompe, son arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton, il dispose d'une grande résistance aux chocs et à la corrosion, ainsi qu'une plus longue durée de vie. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures par un habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissantfiabilité et sécurité. L'HD 5/15 CX+ convient parfaitement aux milieux agricoles, artisanaux et aux collectivités.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|200 / 20
|Puissance raccordée (kW)
|2,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|32
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|28,3
|Poids avec emballage (kg)
|31,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Tambour-enrouleur
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Accessoires
Détergents
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