HD 5/17 CX Plus
Pratique, mobile et polyvalent: le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/17 CX Plus pour une opération aussi bien verticale que horizontale. Contenant un dispositif de rangement pour les accessoires, une culasse en laiton et une décompression automatique.
Le nettoyeur haute pression à eau froide compacte, léger et polyvalent HD 5/17 CX Plus offre une mobilité excellente et convient à une utilisation aussi bien verticale que horizontale. La machine est équipée d'un dispositif de rangement sophistiqué pour les accessoires et d'une culasse en laiton et d'une décompression automatique qui garantissent une longue durée de service. Le nouveau pistolet haute pression EASY!Force et le système de connexion rapide EASY!Lock sont également inclus dans le paquet d'équipement. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionnels, mais au même moment toujours durable et robuste. Voilà pour quoi l'opération sans efforts et la mise en route et le démontage rapides sont des caractéristiques standard qui montrent le concept général réussi de la machine.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit. La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée. Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX).
Mobilité
Flexible
Rangement pour les accessoires
Qualité
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|480
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|170 / 17
|Pression maximum (bar/MPa)
|200 / 20
|Puissance raccordée (kW)
|3
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|27
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|27,9
|Poids avec emballage (kg)
|30,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Tambour-enrouleur
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Accessoires
Détergents
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