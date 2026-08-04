HD 6/13 C+
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ est un modèle efficace qui dispose d'accessoires qui le rendent pratique et agréable à utiliser. Il est équipé en série d'une rotabuse.
Grâce à une poignée de transport, un guidon rétractable, une sangle de maintien pour câble électrique et un rangement de la lance en position "parking" ou "transport", le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ se démarque par son équipement astucieux. Robuste, il est doté d'un habillage intégral antichoc qui le protège des dommages. Pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion, il est équipé d'une pompe, d'une arrivée d'eau et d'une sortie haute pression en laiton. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. Maniable et pratique, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C+ est l'appareil adéquat pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Les roues ne sont pas en contact avec le sol lors de l'utilisation à l'horizontale. La machine offre ainsi une stabilité maximale Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|590
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|130 / 13
|Pression maximum (bar/MPa)
|190 / 19
|Puissance raccordée (kW)
|2,9
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|38
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|28,8
|Poids avec emballage (kg)
|31,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Fonction détergent: Aspiration
- Arrêt de la pression
Accessoires
Détergents
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