Conçu et pensé pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 CX+ est un outil polyvalent, efficace et pratique. Son équipement de grande qualité - poignée de transport, guidon rétractable, sangle de maintien pour câble électrique et rangement de la lance en position "parking" ou "transport" - offre à l'utilisateur un nettoyage professionnel ainsi qu'un grand confort d'utilisation. La pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression sont en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion. L'habillage antichoc protège la pompe haute pression et le moteur contre les dommages et les souillures et lui confère une longue durée de vie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.