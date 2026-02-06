HD 4/10 X Plus Classic
Nettoyeur haute pression compact HD 4/10 X Plus Classic avec rotabuse et enrouleur de flexible. Ergonomique et mobile grâce à une poignée de transport télescopique et aux roues robustes.
Ergonomique, mobile, performant et compact : le nettoyeur haute pression HD 4/10 X Plus Classic s'illustre par sa robustesse et son format compact. De conception ergonomique, l' HD 4/10 X Plus Classic est simple à utiliser et offre un confort d'utilisation élevé grâce à l'enrouleur de flexible intégré et à la poignée de transport télescopique. Le système de décompression automatique protège efficacement les composants, ce qui renforce la durée de vie du nettoyeur et réduit les coûts de maintenance. Equipé d'une rotabuse, il dispose d'une pression de service de 100 bar et d'un débit d'eau de 400 litres par heure. D'une grande mobilité, le nettoyeur haute pression HD 4/10 X Plus Classic convient à des applications dans le bâtiment ou le nettoyage occasionnel de véhicules.
Caractéristiques et avantages
Fiabilité élevée
- La décompression automatique protège les composants hydrauliques.
- Système à haute pression éprouvé et moteur robuste.
- L'enrouleur de flexible intégré protège le flexible haute pression lors du stockage et du transport.
Conception compacte
- Aisément transportable grâce à un faible poids.
- Rangement peu encombrant et facile.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|400
|Pression de service (bar)
|100 - max. 145
|Poids sans accessoires (kg)
|17,7
|Poids avec emballage (kg)
|20,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|335 x 320 x 845
Inclus dans la livraison
- Power buse
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
