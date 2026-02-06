Ergonomique, mobile, performant et compact : le nettoyeur haute pression HD 4/10 X Plus Classic s'illustre par sa robustesse et son format compact. De conception ergonomique, l' HD 4/10 X Plus Classic est simple à utiliser et offre un confort d'utilisation élevé grâce à l'enrouleur de flexible intégré et à la poignée de transport télescopique. Le système de décompression automatique protège efficacement les composants, ce qui renforce la durée de vie du nettoyeur et réduit les coûts de maintenance. Equipé d'une rotabuse, il dispose d'une pression de service de 100 bar et d'un débit d'eau de 400 litres par heure. D'une grande mobilité, le nettoyeur haute pression HD 4/10 X Plus Classic convient à des applications dans le bâtiment ou le nettoyage occasionnel de véhicules.