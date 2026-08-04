HD 5/11 EX Plus Classic
Ce nettoyeur haute pression professionnel est compact et robuste. Il est équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.
Le HD 5/11 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact équipé d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres. Il permet un nettoyage simple et en profondeur de véhicules, de machines, d'outils ou du jardin. Il est équipé d'une culasse en laiton et d'un flexible caoutchouc tressé métal pour une robustesse élevée. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'enrouleur du flexible et le stockage intégré des accessoires facilitent son rangement La buse rotative permet d'éliminer même les salissures les plus tenaces. Les connexions EASY!Lock permettent une manipulation plus simple et plus rapide que des raccords vissés classiques.
Caractéristiques et avantages
Usure réduite et durée de vie élevéeCulasse en laiton haut de gamme. Pistons plongeurs en acier inoxydable à revêtement en céramique. Réduction automatique de la pression.
Accessoires haut de gammeRotabuse Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangementSupport de rangement de buses. Enrouleur de flexible manuel. Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|200 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|110
|Pression maximum (bar)
|160
|Puissance raccordée (kW)
|2,2
|Taille de buse
|036
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|Mobile
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|21
|Poids avec emballage (kg)
|26,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- Rotabuse
- Lance: 840 mm
- Longueur du flexible haute pression: 8 m
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Arrêt de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
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