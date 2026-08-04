Le HD 5/11 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact équipé d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres. Il permet un nettoyage simple et en profondeur de véhicules, de machines, d'outils ou du jardin. Il est équipé d'une culasse en laiton et d'un flexible caoutchouc tressé métal pour une robustesse élevée. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'enrouleur du flexible et le stockage intégré des accessoires facilitent son rangement La buse rotative permet d'éliminer même les salissures les plus tenaces. Les connexions EASY!Lock permettent une manipulation plus simple et plus rapide que des raccords vissés classiques.