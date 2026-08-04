HD 5/11 EX Plus Classic

Ce nettoyeur haute pression professionnel est compact et robuste. Il est équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

Le HD 5/11 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact équipé d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres. Il permet un nettoyage simple et en profondeur de véhicules, de machines, d'outils ou du jardin. Il est équipé d'une culasse en laiton et d'un flexible caoutchouc tressé métal pour une robustesse élevée. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'enrouleur du flexible et le stockage intégré des accessoires facilitent son rangement La buse rotative permet d'éliminer même les salissures les plus tenaces. Les connexions EASY!Lock permettent une manipulation plus simple et plus rapide que des raccords vissés classiques.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression HD 5/11 EX Plus Classic: Usure réduite et durée de vie élevée
Usure réduite et durée de vie élevée
Culasse en laiton haut de gamme. Pistons plongeurs en acier inoxydable à revêtement en céramique. Réduction automatique de la pression.
Nettoyeur haute pression HD 5/11 EX Plus Classic: Accessoires haut de gamme
Accessoires haut de gamme
Rotabuse Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nettoyeur haute pression HD 5/11 EX Plus Classic: Nombreuses possibilités de rangement
Nombreuses possibilités de rangement
Support de rangement de buses. Enrouleur de flexible manuel. Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
  • Temps de préparation courts (montage et démontage).
  • Changement rapide des accessoires.
  • Utilisation intuitive.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 200 - 240
Fréquence (Hz) 50
Débit d'eau (l/h) 500
Température d'alimentation (°C) 60
Pression de service (bar) 110
Pression maximum (bar) 160
Puissance raccordée (kW) 2,2
Taille de buse 036
Arrivée d'eau 3/4″
Mobilité Mobile
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 21
Poids avec emballage (kg) 26,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 334 x 366 x 954

Inclus dans la livraison

  • Rotabuse
  • Lance: 840 mm
  • Longueur du flexible haute pression: 8 m

Équipement

  • Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
  • Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
  • Arrêt de la pression
Nettoyeur haute pression HD 5/11 EX Plus Classic
Nettoyeur haute pression HD 5/11 EX Plus Classic
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Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage manuel de véhicules
  • Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
  • Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
  • Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
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