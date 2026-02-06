HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/13 EX Edition anniversaire est équipé en série d'un eco!Booster et d'un canon à mousse. Léger, compact et mobile, il est facile à utiliser et transporter. Il s'utilise dans tous types d'environnements.
Ergonomique, mobile, performant et compact, le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX EB (eco!Booster) avec canon à mousse s'illustre par sa robustesse et son format compact. Simple d'utilisation, il offre un confort d'utilisation élevé grâce à son enrouleur de flexible intégré et à sa poignée de transport. Polyvalent, il est équipé d'un canon à mousse et d'un eco!Booster qui permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps Le système de décompression automatique de la pompe protège efficacement les composants ce qui renforce la durée de vie du nettoyeur et réduit les coûts de maintenance. Le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX EB (eco!Booster) avec canon à mousse dispose d'une pression de service de 130 bar et d'un débit d'eau de 500 litres/heure. Pratique, avec son système de connexions rapides EASY!Lock, il est idéal pour du nettoyage occasionnel.
Caractéristiques et avantages
Accessoires haut de gamme
- Rotabuse
- Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier.
- Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangement
- Support de rangement de buses.
- Enrouleur de flexible manuel.
- Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|130
|Pression maximum (bar)
|170
|Puissance de raccordement (kW)
|2,7
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|034
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|Mobile
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|21
|Poids avec emballage (kg)
|29
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- eco!Booster
- Lance: 600 mm
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 8 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Canon à mousse
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.