Ergonomique, mobile, performant et compact, le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX EB (eco!Booster) avec canon à mousse s'illustre par sa robustesse et son format compact. Simple d'utilisation, il offre un confort d'utilisation élevé grâce à son enrouleur de flexible intégré et à sa poignée de transport. Polyvalent, il est équipé d'un canon à mousse et d'un eco!Booster qui permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps Le système de décompression automatique de la pompe protège efficacement les composants ce qui renforce la durée de vie du nettoyeur et réduit les coûts de maintenance. Le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX EB (eco!Booster) avec canon à mousse dispose d'une pression de service de 130 bar et d'un débit d'eau de 500 litres/heure. Pratique, avec son système de connexions rapides EASY!Lock, il est idéal pour du nettoyage occasionnel.