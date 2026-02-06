Compact, robuste et performant, le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX Plus Classic se distingue par son ergonomie et sa maniabilité. Simple d'utilisation, il est équipé d'un enrouleur de flexible et d'une poignée de transport pour un confort optimal. La rotabuse convient au nettoyage de salissures incrustées. Avec une pression de 130 bar et un débit d'eau de 500 l/h, il est parfait pour les nettoyages occasionnels. Pratique, l'HD 5/13 EX Plus Classic est équipé de connexions rapides EASY!Lock. La décompression automatique de la pompe protège les composants tout en prolongeant la durée de vie du nettoyeur et en réduisant les coûts de maintenance.