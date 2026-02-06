HD 5/13 EX Plus Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/13 EX Plus Classic est équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible haute pression. Léger, compact et mobile grâce à une poignée de transport, il est facile à utiliser et à transporter. Il s'utilise dans tous types d'environnements.
Compact, robuste et performant, le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX Plus Classic se distingue par son ergonomie et sa maniabilité. Simple d'utilisation, il est équipé d'un enrouleur de flexible et d'une poignée de transport pour un confort optimal. La rotabuse convient au nettoyage de salissures incrustées. Avec une pression de 130 bar et un débit d'eau de 500 l/h, il est parfait pour les nettoyages occasionnels. Pratique, l'HD 5/13 EX Plus Classic est équipé de connexions rapides EASY!Lock. La décompression automatique de la pompe protège les composants tout en prolongeant la durée de vie du nettoyeur et en réduisant les coûts de maintenance.
Caractéristiques et avantages
Usure réduite et durée de vie élevéeCulasse en laiton haut de gamme. Pistons plongeurs en acier inoxydable à revêtement en céramique. Réduction automatique de la pression.
Accessoires haut de gammeRotabuse Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangementSupport de rangement de buses. Enrouleur de flexible manuel. Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|130
|Pression maximum (bar)
|170
|Puissance de raccordement (kW)
|2,7
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|034
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|Mobile
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|21
|Poids avec emballage (kg)
|28,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- Power buse
- Rotabuse
- Lance: 840 mm
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 8 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 200 bar
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: Avec pistons inox
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 5/13 EX Plus Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.