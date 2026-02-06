Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15-4 M Classic est synonyme de robustesse, de durabilité et de polyvalence. Il est idéal pour le nettoyage de véhicules, d'équipements, de machines agricoles ou de façades. Equipé d'un chassis en acier, d'une pompe à vilebrequin, d'un moteur 4 pôles refroidi par air et d'un filtre à eau intégré, ce tout-terrain se distingue par sa robustesse et une durée de vie renforcée. Pour faciliter la maintenance, les composants sont facilement accessibles. Equipé d'un rangement intégré des accessoires simple et pratique. En outre, le nettoyeur haute pression HD 6/15-4 M Classic dispose de connexions EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu’un filetage classique.