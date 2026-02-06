HD 6/15-4 M Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide monophasé avec moteur 4 pôles. Robuste et fiable, l'HD 6/15-4 M Classic convient aux travaux difficiles, notamment dans le secteur agricole, le bâtiment ou l'automobile.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15-4 M Classic est synonyme de robustesse, de durabilité et de polyvalence. Il est idéal pour le nettoyage de véhicules, d'équipements, de machines agricoles ou de façades. Equipé d'un chassis en acier, d'une pompe à vilebrequin, d'un moteur 4 pôles refroidi par air et d'un filtre à eau intégré, ce tout-terrain se distingue par sa robustesse et une durée de vie renforcée. Pour faciliter la maintenance, les composants sont facilement accessibles. Equipé d'un rangement intégré des accessoires simple et pratique. En outre, le nettoyeur haute pression HD 6/15-4 M Classic dispose de connexions EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu’un filetage classique.
Caractéristiques et avantages
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesseRégime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe. Longue durée de vie du moteur. Seulement très faibles vibrations du moteur.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laitonLongue durée de vie et frais de maintenance réduits. La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Entretien facileTous les composants essentiels sont accessibles en quelques gestes. Niveau de remplissage et qualité de l'huile faciles à vérifier grâce au verre-regard. Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Rangement astucieux des accessoires
- Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
- Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|216 / 244
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|450 - 600
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|70 - 150
|Pression maximum (bar)
|190
|Puissance de raccordement (kW)
|3,4
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|036
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|51,6
|Poids avec emballage (kg)
|64,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Arrêt de la pression
- Réglage en continu du débit et de la pression
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Pour le nettoyage de façades
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- Nettoyage haute pression des machines et équipements dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et le secteur municipal.
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
