Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 P répond à un fort besoin de mobilité grâce à sa structure compacte. Sa poignée de transport à l'avant facilite grandement le changement de lieu de nettoyage. Très flexible grâce son fonctionnement aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, il bénéficie en outre d'une stabilité maximale en position horizontale. Pratique, sa sangle permet un rangement du câble en un temps record. Ergonomique, il offre de multiples espaces de rangement pour les accessoires, avec par exemple ses compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que les positions "parking" et "transport" de la lance très maniable de 840 mm. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. L'HD 5/11 P est idéal pour les artisans.