HD 5/11 P
Le nettoyeur haute pression à eau froide professionnel HD 5/11 P, plus petit gabarit des modèles eau froide, est compact et portable. Il est idéal pour les artisans.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 P répond à un fort besoin de mobilité grâce à sa structure compacte. Sa poignée de transport à l'avant facilite grandement le changement de lieu de nettoyage. Très flexible grâce son fonctionnement aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, il bénéficie en outre d'une stabilité maximale en position horizontale. Pratique, sa sangle permet un rangement du câble en un temps record. Ergonomique, il offre de multiples espaces de rangement pour les accessoires, avec par exemple ses compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que les positions "parking" et "transport" de la lance très maniable de 840 mm. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire totalement la force de recul et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques privilégiant ainsi une utilisation confortable et un nettoyage sans effort. Avec le système EASY!Lock fiable et sécurisé, la connexion des accessoires est 5 fois plus rapide. L'HD 5/11 P est idéal pour les artisans.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Ultra-mobileLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Design compact et faible poids.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée. La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|490
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Pression maximum (bar/MPa)
|160 / 16
|Puissance de raccordement (kW)
|2,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|20,6
|Poids avec emballage (kg)
|22,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance: 840 mm
Équipement
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de sols et de murs
- Zone extérieure
- Véhicules
- Machines et appareils
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 5/11 P
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.