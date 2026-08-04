HD 5/11 P+
Le nettoyeur haute pression HD 5/11 P+, plus petit gabarit des modèles eau froide, est un modèle mobile et flexible par excellence. Parfait pour les artisans. Equipé en série d’une rotabuse.
La structure compacte et la poignée de transport à l'avant font du HD 5/11 P+ un nettoyeur haute pression à eau froide ultra-mobile. Flexible, il fonctionne à l'horizontale et à la verticale. En position horizontale, il bénéficie d'une stabilité maximale. Sa lance courte de 840 mm est très maniable et dispose de deux positions : "parking" et "transport". Pratique et ergonomique, il est équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que d'une sangle pour le rangement du câble et de la poignée-pistolet EASY!Force. Pour un plus grand confort, la poignée pistolet permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD 5/11 P+ est parfait pour les artisans.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Ultra-mobileLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Design compact et faible poids.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée. La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Sangle en caoutchouc pour la fixation du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|490
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Pression maximum (bar/MPa)
|160 / 16
|Puissance raccordée (kW)
|2,2
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|20,9
|Poids avec emballage (kg)
|23
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Sites de construction
- Nettoyage de sols et de murs
- Zone extérieure
- Véhicules
- Machines et appareils
Accessoires
Détergents
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