HD 10/15-4 Cage Food
Le nettoyeur haute pression eau froide HD 10/15-4 CAGE F est spécialement conçu pour une utilisation dans l’industrie alimentaire. Ce nettoyeur s’adresse aux professionnels.
Le HD 10/15-4 Cage Food est le nettoyeur haute pression eau froide idéal pour satisfaire les exigences les plus élevées de l’industrie alimentaire. Avec son châssis en inox, le HD 10/15-4 Cage Food répond aux normes d’hygiène les plus rigoureuses. Doté d’une pompe de gavage, il peut fonctionner avec une température d’alimentation jusqu’à 85°C pour éliminer rapidement et efficacement la saleté et les dépôts. Il dispose également de 2 bacs à détergent de 5 litres chacun, indispensables pour le nettoyage et la désinfection des zones alimentaires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Conforme aux exigences d'hygiène les plus rigoureuses.Modèle en inox. Toutes les pièces en contact avec l'eau étant de qualité alimentaire.
Nettoyage particulièrement efficace.Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C. Avec le détergent RM 734 à base de chlore.
Répond aux exigences hygiéniquesNon marquant et facile à manœuvrer. Tuyau de pression de qualité alimentaire, non marquant.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|440 - 990
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 85
|Pression de service (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Pression maximum (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Puissance de raccordement (kW)
|6,4
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|78,4
|Poids avec emballage (kg)
|86,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|650 x 521 x 1100
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Food
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité alimentaire
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 400 bar
- Lance en inox: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Fonction détergent: 5 l
- Arrêt de la pression
- Cadre tubulaire fermé avec étrier intégré pour le chargement par grue
Accessoires
Détergents
