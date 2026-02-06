HD 10/16-4 Cage Ex
Le nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex a été spécialement conçu pour une utilisation en atmosphère explosive. Ce nettoyeur s’adresse aux professionnels.
Répondant aux normes Atex, ce nettoyeur haute pression à eau froide triphasé et ses accessoires ont été spécialement conçus pour fonctionner en atmosphère explosive. Robuste et fiable, il est équipé d’un moteur 1400 tr/mn et d’un châssis tubulaire protégeant moteur et pompe contre les chocs. Il dispose du rangement du flexible intégré et d’un point d’ancrage pour engin de levage. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Structure CageStructure tubulaire robuste en acier. Avec système de fixation intégrée pour grue. Protection de l'appareil contre les chocs
Protection contre les explosionsPneus conducteur en caoutchouc. Température de surface ne dépassant pas les 200°C
Puissance et longévitéMoteur électrique 4 pôles refroidi par air Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Système d'aspiration du détergent pour la salissure tenace.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|1000
|Température d'eau en alimentation (°C)
|50
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression maximum (bar/MPa)
|220 / 22
|Puissance de raccordement (kW)
|5,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|122,6
|Poids avec emballage (kg)
|131,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Protection EASY!Force Ex
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 400 bar
- Lance en inox: 1050 mm
- Lance de pulvérisation en acier inoxydable, conductrice: 1050 mm
- Power buse
- Lance haute pression
Équipement
- Arrêt de la pression
- Zone ATEX
