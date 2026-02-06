Le HD 16/15-4 Cage + est idéal pour nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Ses roues équipées de pneumatiques lui permettent de se déplacer facilement, pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. Le confort est accru grâce au Servo Control qui permet de régler la pression et le débit d'eau directement à la poignée. Coupure temporisée du moteur après une non-utilisation de 30 mn, surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites sont autant de sécurités garantissant la protection de l’appareil. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée. Le robuste cadre tubulaire protège l'appareil des chocs et permet de le transporter à l'aide d'une grue. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéroet de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.