HD 16/15-4 Cage +
Le nettoyeur haute pression eau froide triphasé HD 16/15-4 Cage + fait partie de la gamme "Intensiv". Ce nettoyeur s’adresse aux utilisations les plus exigeantes en agriculture.
Le HD 16/15-4 Cage + est idéal pour nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Ses roues équipées de pneumatiques lui permettent de se déplacer facilement, pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. Le confort est accru grâce au Servo Control qui permet de régler la pression et le débit d'eau directement à la poignée. Coupure temporisée du moteur après une non-utilisation de 30 mn, surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites sont autant de sécurités garantissant la protection de l’appareil. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée. Le robuste cadre tubulaire protège l'appareil des chocs et permet de le transporter à l'aide d'une grue. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéroet de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Châssis CageRobuste châssis tubulaire Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires. Protection de l'appareil contre les chocs
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementDémarrage en douceur. Protection contre les surtensions et sous-tension. Protection contre les courts-circuits
Pour les travaux les plus exigeantsGrande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison. Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.
Durables et robustes
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1600
|Température d'eau en alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|190 / 19
|Puissance de raccordement (kW)
|7,5
|Câble électrique (m)
|5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|106,8
|Poids avec emballage (kg)
|116
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Lance en inox: 1050 mm
- Power buse
- Rotabuse
- Lance haute pression
- Servo control
Équipement
- Arrêt de la pression
- Réglage en continu du débit et de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage intensif pour les saletés extrêmes dans l'agriculture et la construction
