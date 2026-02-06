L’HD 20/15-4 Cage+ est idéal pour nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Mobile, il peut se déplacer et être manœuvré facilement, même sur des terrains difficiles. Le Servo Control permet de réguler la pression et le débit d'eau directement à la poignée. Mise en veille automatique après 30 mn de non-utilisation, surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites garantissent la protection de l’appareil. Le système de démarrage électronique progressif « Soft Start » protège le système d’alimentation électrique contre les surintensités. Conçu pour répondre aux plus hautes normes de qualité, l'appareil est équipé pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.