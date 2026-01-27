Le HD 6/15 G Classic est l'appareil d'entrée de gamme idéal dans le monde des nettoyeurs haute pression à eau froide mobiles fonctionnant à l'essence de Kärcher. Extrêmement facile à transporter en voiture, avec une pression de service de 150 bars, une pompe à vilebrequin robuste et une quantité d'eau par heure allant jusqu'à 600 litres, il maîtrise les tâches de nettoyage plus exigeantes sur les chantiers ou pour les municipalités. Le moteur à essence intégré (UE STAGE V) veille à une indépendance vis-à-vis des sources d'énergie externes, les roues gonflables garantissent la mobilité requise sur le lieu d'utilisation. La poignée ergonomique et le rangement pour accessoires pratique veillent à une manipulation conviviale. De plus, les composants sont protégés par une valve thermique et une soupape de sécurité facilement accessible. Et le robuste châssis tubulaire en acier du HD 6/15 G Classic empêche tout endommagement pouvant être causé par des chocs mécaniques extérieurs.