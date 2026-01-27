HD 6/15 G Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 G Classic est un appareil compact, mobile qui possède un moteur à essence et une pompe à vilebrequin robuste. Idéal pour les municipalités, le secteur de la construction et l'artisanat.
Le HD 6/15 G Classic est l'appareil d'entrée de gamme idéal dans le monde des nettoyeurs haute pression à eau froide mobiles fonctionnant à l'essence de Kärcher. Extrêmement facile à transporter en voiture, avec une pression de service de 150 bars, une pompe à vilebrequin robuste et une quantité d'eau par heure allant jusqu'à 600 litres, il maîtrise les tâches de nettoyage plus exigeantes sur les chantiers ou pour les municipalités. Le moteur à essence intégré (UE STAGE V) veille à une indépendance vis-à-vis des sources d'énergie externes, les roues gonflables garantissent la mobilité requise sur le lieu d'utilisation. La poignée ergonomique et le rangement pour accessoires pratique veillent à une manipulation conviviale. De plus, les composants sont protégés par une valve thermique et une soupape de sécurité facilement accessible. Et le robuste châssis tubulaire en acier du HD 6/15 G Classic empêche tout endommagement pouvant être causé par des chocs mécaniques extérieurs.
Caractéristiques et avantages
IndépendanceIndépendant de source électrique extérieure STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement . Démarrage manuel pratique
Haute mobilitéGrandes roues avec pneumatiques pour des surfaces inégales. L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits. Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.
Durables et robustesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Valve de sécurité et de surchauffe protégeant la pompe. Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.
Supports pour accessoires
- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|600
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression maximum (bar/MPa)
|200 / 20
|Arrivée d'eau
|R 3/4″
|Type d'entraînement
|Essence
|Type de moteur
|G200FA
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Haut
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|34,5
|Poids avec emballage (kg)
|42,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Power buse
Équipement
- Cadre de protection
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
Domaines d'utilisation
- Construction
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 6/15 G Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.