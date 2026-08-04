Avec une pression de 150 bar, le nettoyeur haute pression thermique HD 7/15 G garantit d'excellents résultats de nettoyage en tout temps. Il est équipé d'un moteur à essence Honda offrant une totale autonomie. En outre, la machine est capable d'aspirer de l'eau d'un lac ou d'un étang et de l'utiliser pour le nettoyage. La machine est conçue pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles grâce à son châssis tubulaire robuste et à ses roues increvables. Fiable, la pompe est protégée par un grand filtre à eau et une vanne de sécurité. Un structure Cage permettant le chargement sur une grue et un tambour enrouleur pour flexible sont également disponibles en option. Pratiques, les accessoires se rangent directement sur la machine. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.