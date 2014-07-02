Le HD 13/35-4 Cage est un nettoyeur à très haute pression électrique. Grâce à une pression réglable jusqu’à 350 bars, cet appareil écologique et économique élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé. Toutes ces qualités font du HD 13/35-4 Cage, le nettoyeur très haute pression idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou le bâtiment.