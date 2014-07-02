HD 13/35-4
Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 13/35-4 est doté d’un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications multiples dans l’industrie et le bâtiment.
Le HD 13/35-4 Cage est un nettoyeur à très haute pression électrique. Grâce à une pression réglable jusqu’à 350 bars, cet appareil écologique et économique élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé. Toutes ces qualités font du HD 13/35-4 Cage, le nettoyeur très haute pression idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou le bâtiment.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performances
- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Rangement sûr
- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1300
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|15
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Pompe à vilebrequin Kärcher à performance maximale
|Poids sans accessoires (kg)
|160
|Poids (avec accessoires) (kg)
|195
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée-pistolet industrielle
- Lance en inox: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Robuste
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement