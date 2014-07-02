HD 13/35 Pe
Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d’un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l’industrie et le bâtiment.
Le HD 13/35 Pe Cage est un nettoyeur à très haute pression thermique. Grâce à une pression réglable jusqu’à 350 bar, cet appareil écologique et économique élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé. Toutes ces qualités font du HD 13/35 Pe Cage, le nettoyeur très haute pression idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou le bâtiment.
Caractéristiques et avantages
Pistolet industriel
- Robuste et durable : le nouveau pistolet pour l'industrie de Kärcher a été tout spécialement conçu pour affronter les conditions d'utilisation les plus exigeantes.
Réglage de la vitesse de rotation
- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.
Mobilité
Indépendance
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1300
|Température d'eau en alimentation (°C)
|max. 60
|Carburant
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 690
|Puissance du moteur (kW)
|16
|Type de pompe
|Pompe à vilebrequin Kärcher à performance maximale
|Poids sans accessoires (kg)
|122
|Poids (avec accessoires) (kg)
|150
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée-pistolet industrielle
- Lance en inox: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Démarreur électrique
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Robuste
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement