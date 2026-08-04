HD 18/50-4 Cage Classic
Le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Classic, à moteur électrique, offre une pression de travail de 500 bar et un débit d'eau de 30 l/min pour un nettoyage parfait.
Le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Classic convient pour une grande variété d'applications. Extrêmement mobile et compact, il garantit d'excellents et rapides résultats de nettoyage même sur des salissures tenaces, grâce à une puissance allant jusqu'à 30 kW, une pression de service de 500 bar et un débit d'eau de 30 litres à la minute. Il est donc idéal pour une nettoyage professionnel dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et des transport. Un bouton de commande unique et l'élimination de la plupart des composants électroniques rendent l'appareil intuitif et très facile à utiliser. La cage protégeant les organes de la machine, le faible poids de l'appareil, les quatre grandes roues et le crochet permettant le chargement par grue simplifient sa manipulation et son transport, même sur des terrains accidentés.
Caractéristiques et avantages
Grand filtre à eau intégré
- Réduit les coûts de maintenance.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Haute mobilité
- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l’appareil malgré sa taille.
- Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Débit d'eau (l/h)
|1800
|Température d'alimentation (°C)
|max. 60
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|30
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Vilebrequin
|Poids sans accessoire (kg)
|307
|Poids (avec accessoires) (kg)
|321
|Poids avec emballage (kg)
|331,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée-pistolet industrielle
- Lance en inox: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Robuste
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour décaper la peinture et la rouille des surfaces métalliques
- Pour éliminer les algues, les moules, les incrustations et les dépôts de calcaire sur les navires
- Pour nettoyer les ponts, les quais de chargement et les conteneurs
- Pour enlever les restes de pneus sur les pistes des aéroports
- Pour nettoyer les tuyaux, les réservoirs et autres conteneurs sur les plates-formes pétrolières
- Pour le nettoyage des cuves, ainsi que le nettoyage des tuyaux d'échangeur de chaleur
- Pour le nettoyage des camions, des camions-citernes, des véhicules et des équipements
- Pour nettoyer les cabines de peinture, les caillebotis, les pièces de machines
- Pour le nettoyage de machines de construction et de leurs pièces
- Pour nettoyer les équipements de construction, tels que les coffrages et les échafaudages, ainsi que les véhicules