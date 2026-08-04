Le nettoyeur très haute pression à eau froide HD 18/50-4 Cage Classic convient pour une grande variété d'applications. Extrêmement mobile et compact, il garantit d'excellents et rapides résultats de nettoyage même sur des salissures tenaces, grâce à une puissance allant jusqu'à 30 kW, une pression de service de 500 bar et un débit d'eau de 30 litres à la minute. Il est donc idéal pour une nettoyage professionnel dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et des transport. Un bouton de commande unique et l'élimination de la plupart des composants électroniques rendent l'appareil intuitif et très facile à utiliser. La cage protégeant les organes de la machine, le faible poids de l'appareil, les quatre grandes roues et le crochet permettant le chargement par grue simplifient sa manipulation et son transport, même sur des terrains accidentés.