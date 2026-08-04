HD 9/100-4 Cage Classic

Nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Classic avec une pression de 1000 bar, un débit de 900 l/h et un pistolet à décharge Dump Gun pour éliminer les salissures les plus tenaces.

Le nettoyeur haute pression HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Ultra Haute Pression compacte est idéal pour une utilisation dans la Construction et l'Industrie. Equipé d'une pompe haute pression haute performance issue de notre centre de compétences WOMA affichant un rendement volumétrique élevé, cet appareil est très robuste, puissant et polyvalent. Le modèle Classic est doté d'un pistolet à décharge Dump Gun, offrant une pression de travail de 1000 bar et un débit de 900 litres/heure, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Pompe industrielle haute pression puissante
Pompe industrielle haute pression puissante
Piston en métal dur pour une longue durée de vie. Entretien facile avec changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, joints ou pistons. Soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Poignée pistolet WOMA simple d'utilisation
Poignée pistolet WOMA simple d'utilisation
Poignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Efforts de traction faibles pour réduire la fatigue.
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic: Durables et robustes
Durables et robustes
Coût d'utilisation et d'entretien réduits Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.
Haute mobilité
  • Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l’appareil malgré sa taille.
  • Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications

Données techniques

Pression de service (bar/MPa) 1000 / 100
Débit d'eau (l/h) 980
Température d'alimentation (°C) 45
Carburant Électrique
Puissance du moteur (kW) 35
Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 380 - 415
Fréquence (Hz) 50
Type de pompe Vilebrequin
Poids sans accessoire (kg) 378
Poids (avec accessoires) (kg) 392
Poids avec emballage (kg) 395,5
Dimensions (L × l × H) ( ) 1395 x 789 x 1088

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Pistolet UHP à décharge (Dump Gun)
  • Lance en inox: 750 mm
  • Buse à jet plat

Équipement

  • Longueur du flexible haute pression: 20 m
  • Soupape de sécurité
  • Compteur horaire de fonctionnement
Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/100-4 Cage Classic
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Domaines d'utilisation
  • Construction
  • Industrie
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