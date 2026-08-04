HD 9/100-4 Cage Classic
Nettoyeur ultra haute pression HD 9/100-4 Cage Classic avec une pression de 1000 bar, un débit de 900 l/h et un pistolet à décharge Dump Gun pour éliminer les salissures les plus tenaces.
Le nettoyeur haute pression HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Ultra Haute Pression compacte est idéal pour une utilisation dans la Construction et l'Industrie. Equipé d'une pompe haute pression haute performance issue de notre centre de compétences WOMA affichant un rendement volumétrique élevé, cet appareil est très robuste, puissant et polyvalent. Le modèle Classic est doté d'un pistolet à décharge Dump Gun, offrant une pression de travail de 1000 bar et un débit de 900 litres/heure, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.
Caractéristiques et avantages
Pompe industrielle haute pression puissantePiston en métal dur pour une longue durée de vie. Entretien facile avec changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, joints ou pistons. Soupape centrale pour un rendement volumique élevé.
Poignée pistolet WOMA simple d'utilisationPoignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable. Efforts de traction faibles pour réduire la fatigue.
Durables et robustesCoût d'utilisation et d'entretien réduits Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.
Haute mobilité
- Les grandes roues et le centre de gravité équilibré assurent une grande mobilité et une stabilité de l’appareil malgré sa taille.
- Pratique, le crochet pour le transport facilite le déplacement, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|1000 / 100
|Débit d'eau (l/h)
|980
|Température d'alimentation (°C)
|45
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|35
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Vilebrequin
|Poids sans accessoire (kg)
|378
|Poids (avec accessoires) (kg)
|392
|Poids avec emballage (kg)
|395,5
|Dimensions (L × l × H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Pistolet UHP à décharge (Dump Gun)
- Lance en inox: 750 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 20 m
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire de fonctionnement
Videos
Domaines d'utilisation
- Construction
- Industrie
- Transport