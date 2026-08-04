Le nettoyeur haute pression HD 9/100-4 Cage Classic de la gamme Ultra Haute Pression compacte est idéal pour une utilisation dans la Construction et l'Industrie. Equipé d'une pompe haute pression haute performance issue de notre centre de compétences WOMA affichant un rendement volumétrique élevé, cet appareil est très robuste, puissant et polyvalent. Le modèle Classic est doté d'un pistolet à décharge Dump Gun, offrant une pression de travail de 1000 bar et un débit de 900 litres/heure, pour une élimination sûre et rapide des salissures les plus tenaces.