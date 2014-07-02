Le BRC 30/15 C est idéal pour effectuer un nettoyage des moquettes simple et efficace en un seul passage. Cette machine est simple d’utilisation et garantit des résultats de qualité. En utilisant la méthode par injection/extraction, le BRC 30/15 C nettoie en profondeur et permet de sécher les moquettes très rapidement grâce à une brosse rotative et à un haut pouvoir d’absorption.