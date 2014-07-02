BRC 30/15 C
L’autolaveuse injecteur/extracteur BRC 30/15 C est adaptée au nettoyage professionnel des moquettes. Cette autolaveuse convient pour le nettoyage classique et d’appoint.
Le BRC 30/15 C est idéal pour effectuer un nettoyage des moquettes simple et efficace en un seul passage. Cette machine est simple d’utilisation et garantit des résultats de qualité. En utilisant la méthode par injection/extraction, le BRC 30/15 C nettoie en profondeur et permet de sécher les moquettes très rapidement grâce à une brosse rotative et à un haut pouvoir d’absorption.
Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée
- La brosse-rouleau assure un nettoyage en profondeur
- Brosse-rouleau flottante pour une pression homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.
Dimensions compactes
- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h)
|150
|Débit d'air (l/s)
|46
|Dépression (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar)
|3,5
|Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min)
|1
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|315
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|15 / 17
|Puissance de la turbine (W)
|1130
|Puissance moteur brosse (W)
|76
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Poids avec emballage (kg)
|35,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|920 x 360 x 750
Inclus dans la livraison
- Nombre de brosses: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche arrière