Par rapport aux injecteurs-extracteurs classiques, l’autolaveuse pour moquette BRC 40/22 C Ep travaille jusqu’à 30% plus rapidement et en profondeur. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage en marche avant évitent des déplacements inutiles. Sa cuve intégrée récupère fiablement les particules soulevées, tels que les poils ou les fibres de tapis. La BRC 40/22 C Ep est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces de moquette jusqu’à 1000 m² et convient pour le nettoyage par injection-extraction ou pour le nettoyage intermédiaire. En utilisant le détergent iCapsol RM 768 , le temps de séchage de la moquette sera réduit à environ une demie heure. Ainsi, cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage intermédiaire des moquettes fortement fréquentées. En outre, la tête de nettoyage articulée à rouleau est orientable grâce un volant, ce qui facilite et accélère considérablement le nettoyage des surfaces encombrées.