BRC 40/22 C Ep
L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 40/22 C Ep permet de nettoyer en profondeur les sols textiles d’une surface entre 250 et 1000 m².
Par rapport aux injecteurs-extracteurs classiques, l’autolaveuse pour moquette BRC 40/22 C Ep travaille jusqu’à 30% plus rapidement et en profondeur. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage en marche avant évitent des déplacements inutiles. Sa cuve intégrée récupère fiablement les particules soulevées, tels que les poils ou les fibres de tapis. La BRC 40/22 C Ep est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces de moquette jusqu’à 1000 m² et convient pour le nettoyage par injection-extraction ou pour le nettoyage intermédiaire. En utilisant le détergent iCapsol RM 768 , le temps de séchage de la moquette sera réduit à environ une demie heure. Ainsi, cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage intermédiaire des moquettes fortement fréquentées. En outre, la tête de nettoyage articulée à rouleau est orientable grâce un volant, ce qui facilite et accélère considérablement le nettoyage des surfaces encombrées.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage orientable de 200°Une brosse-rouleau pour moquettes pour un nettoyage parfait. Facile à manœuvrer aussi sur les surfaces encombrées.
Pour le nettoyage en profondeur et intermédiaire des moquettesPeut être utilisée pour le nettoyage en profondeur ou intermédiaire des moquettes. Le nettoyage en profondeur des tapis avec la brosse-roueau permet le nettoyage des fibres du tapis.
Suceur manuel optionnelPour nettoyer dans les coins ou pour nettoyer les chaises et rembourrages par injection-extraction.
Bac de récupération intégré
- Récupère fiablement les fibres de tapis détachées, les cheveux et d’autres particules en suspension.
- Réduit les blocages du suceur d’aspiration et réduit ainsi les coûts de maintenance.
Sens de travail uniquement en avant
- Évite des marches à vide inutiles.
- Rendement surfacique augmenté jusqu'à 30% par rapport aux injecteurs-extracteurs traditionnels.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d’appoint) (m²/h)
|500 / 900
|Débit d'air (l/s)
|47
|Dépression (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pression d’injection nettoyage d’appoint (bar)
|3,5
|Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar)
|7
|Débit d’injection nettoyage d’appoint (l/min)
|0,38
|Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min)
|2,5
|Largeur de travail en aspiration (cm)
|48
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|22 / 19
|Puissance de la turbine (W)
|1200
|Puissance moteur brosse (W)
|400
|Poids sans accessoires (kg)
|44,5
|Poids avec emballage (kg)
|50,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Inclus dans la livraison
- Nombre de brosses: 1 Pièce(s)
- Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche avant
- Mode iCapsol