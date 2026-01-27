Le Puzzi 10/1 avec suceur pour meubles et suceur pour sol est particulièrement adapté à un nettoyage hygiénique et efficace des petites et moyennes superficies. Avec une pression d'injection de 1 bar, l'injecteur-extracteur garantit un nettoyage en profondeur et en douceur des surfaces textiles et fournit des résultats convaincants, notamment lors du nettoyage des capitonnages et des moquettes. Grâce au suceur pour sol fin, l'appareil est optimal pour l'utilisation dans les endroits étroits. Et grâce à la raclette d'aspiration souple, même les zones très encombrées peuvent être nettoyées sans problème. L'injecteur-extracteur est équipé d'un crochet pour câble intégré ainsi que d'une fixation pour l'outil manuel et le tube d'aspiration.