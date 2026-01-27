Puzzi 10/1 Edition
Puzzi 10/1 avec suceur pour sol/suceur pour meubles pour le nettoyage des moquettes/le nettoyage des capitonnages par injection/extraction. Idéal pour les petites surfaces. Avec crochet pour câble intégré et fixation pour outil manuel/tube d'aspiration.
Le Puzzi 10/1 avec suceur pour meubles et suceur pour sol est particulièrement adapté à un nettoyage hygiénique et efficace des petites et moyennes superficies. Avec une pression d'injection de 1 bar, l'injecteur-extracteur garantit un nettoyage en profondeur et en douceur des surfaces textiles et fournit des résultats convaincants, notamment lors du nettoyage des capitonnages et des moquettes. Grâce au suceur pour sol fin, l'appareil est optimal pour l'utilisation dans les endroits étroits. Et grâce à la raclette d'aspiration souple, même les zones très encombrées peuvent être nettoyées sans problème. L'injecteur-extracteur est équipé d'un crochet pour câble intégré ainsi que d'une fixation pour l'outil manuel et le tube d'aspiration.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelle
- Nettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles.
- Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle.
- Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Kit complet pour le nettoyage des moquettes
- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Suceur fauteuil pratique
- Nettoyage facile et efficace des capitonnages et des tissus d'ameublement.
Réservoir 2 en 1 amovible
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage rapide et aisé de l'eau sale.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'injecteur-extracteur se commande au pied.
- Méthode en 1 temps: injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 temps : pulvériser sur les fibres et laisser agir puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable lors du nettoyage.
Crochet pour câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|20 - 25
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d’injection (l/min)
|1
|Pression d’injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|10 / 9
|Puissance de la turbine (W)
|1250
|Puissance de la pompe (W)
|40
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|10,5
|Poids avec emballage (kg)
|16
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|709 x 322 x 438
Inclus dans la livraison
- Buse pour fauteuils
- Détergents: Tablettes RM 760, 48 Pièce(s)
- Flexible d'injection / extraction: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Brosse de sol: 240 mm
- Suceur fentes
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/extracteur
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre et l'eau sale
- Tube d'injection/extraction: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Buse pour fauteuils, bleu
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues