Compact et maniable, l'injecteur-extracteur Puzzi 10/2 Adv est idéal pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes... Il nettoie jusqu’au coeur des fibres. Sa puissante turbine d’aspiration by-pass assure un séchage rapide. Le dôme d'aspiration transparent facile à enlever permet de contrôler en permanence le résultat de l'aspiration. Un réservoir à produit anti-moussant dans le capot assure une utilisation optimale du réservoir d'eau sale. Ses 4 roues et sa poignée de transport intégrée lui confèrent une grande mobilité. Pratique, il dispose d'un suceur sol articulé au couvercle transparent, d'un réservoir d'eau sale amobile pour une vidange aisée, d'une canne d'aspiration réglable, de larges commandes au pied et de rangements astucieux pour les accessoires.