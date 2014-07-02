Puzzi 30/4
L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 est mobile, très efficace et silencieux. Il est idéal pour le nettoyage de surfaces importantes (+ de 60 m²) telles que les bureaux, hôtels, salles de conférence..
Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches sans difficultés. Ingénieux, il peut être stocké à l'horizontale même quand le réservoir d'eau propre est plein. Performant, il dispose d'un nouveau suceur sol articulé s'adaptant à tous les angles et offre donc une meilleure qualité de nettoyage. Ergonomique, il est équipé d'une canne d'aspiration réglable, d'un panneau de commande intuitif et d'un flexible transparent indiquant le niveau du bac d'eau propre. Il est silencieux et adpaté au nettoyage de grandes surfaces grâce à des bacs d'eau propre et sale aux volumes élevés.
Caractéristiques et avantages
Prise pour tête de lavage PW 30La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire. Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique. La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.
Support pour suceur solPour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur. Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce. Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.
Très silencieuseAvec seulement 66 dB(A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur à eau le plus silencieux de sa catégorie. Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels. Les faibles émissions de bruit protège l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.
Réservoir à grande capacité
- Même avec un réservoir de 30 litres rempli d'eau propre, le Puzzi 30/4 peut être facilement transporté couché sur le dos.
- L'indicateur de niveau d'eau intégré indique à l'opérateur le niveau actuel d'eau propre.
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.
EASY Operation
- Sélection facile à l'aide du commutateur rotatif (arrêt de la machine, pulvérisation, aspiration, pulvérisation-aspiration).
- Commande facilitée par des pictogrammes explicites.
- Position du commutateur rotatif facilement accessible sur le dessus de la machine.
Concept ergonomique de l'appareil vertical
- Les utilisateurs peuvent travailler sans se fatiguer et gagner du temps grâce au concept bien conçu de la machine.
- Transport ergonomique grâce à la géométrie spéciale du réservoir et à la poignée.
Larges roues de transport
- Grâce à ses grandes roues, le Puzzi 30/4 est facile à manœuvrer, même lorsqu'il est complètement rempli.
- Roues d'un diamètre de 30 cm.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|60 - 75
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Débit d’injection (l/min)
|3
|Pression d’injection (bar)
|4
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|30 / 15
|Puissance de la turbine (W)
|1200
|Puissance de la pompe (W)
|70
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Longueur du câble (m)
|15
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|26
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Inclus dans la livraison
- Prise pour tête de lavage: PW 30/1
- Flexible d'injection / extraction: 4 m
- Brosse de sol: 350 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/extracteur
- Tube d'injection/extraction: 1 Pièce(s), 700 mm, Acier inoxydable
Équipement
- Embout de buse: Brosse de sol, Jaune