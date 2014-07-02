Compact, l'injecteur-extracteur Puzzi 30/4 est idéal pour le nettoyage professionnel de surfaces textiles importantes (+ de 60 m²). Sa conception verticale lui confère une excellente maniabilité et lui permet de monter les marches sans difficultés. Ingénieux, il peut être stocké à l'horizontale même quand le réservoir d'eau propre est plein. Performant, il dispose d'un nouveau suceur sol articulé s'adaptant à tous les angles et offre donc une meilleure qualité de nettoyage. Ergonomique, il est équipé d'une canne d'aspiration réglable, d'un panneau de commande intuitif et d'un flexible transparent indiquant le niveau du bac d'eau propre. Il est silencieux et adpaté au nettoyage de grandes surfaces grâce à des bacs d'eau propre et sale aux volumes élevés.