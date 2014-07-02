PW 30/1
La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique de 25%.
La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique de 25%.
Caractéristiques et avantages
Brosses rotativesPour intensifier le processus de nettoyage et aligner les fibres de la moquette.
Améliore les performances de nettoyageAugmentation de la performance de la surface jusqu'à 35 %.
Couvercle transparentFenêtre d'inspection sur la tête de lavage pour un contrôle continu de l'aspiration.
Utilisation simplifiée
- Fixation rapide et simple à la place de la buse de sol.
- La rotation de la brosse à rouleau facilite le travail avec le PW 30/1.
- Démarrage facile grâce à l'interrupteur à bascule.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|40 - 55
|Puissance moteur brosse (W)
|60
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|4
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|350 x 260 x 835
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Domaines d'utilisation
- Moquette
Détergents
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