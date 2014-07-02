PW 30/1

La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique de 25%.

La tête de lavage PW 30/1 s’adapte sur le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv. Cette tête de lavage augmente le rendement surfacique de 25%.

Caractéristiques et avantages
Appareil d'injection-extraction PW 30/1: Brosses rotatives
Brosses rotatives
Pour intensifier le processus de nettoyage et aligner les fibres de la moquette.
Appareil d'injection-extraction PW 30/1: Améliore les performances de nettoyage
Améliore les performances de nettoyage
Augmentation de la performance de la surface jusqu'à 35 %.
Appareil d'injection-extraction PW 30/1: Couvercle transparent
Couvercle transparent
Fenêtre d'inspection sur la tête de lavage pour un contrôle continu de l'aspiration.
Utilisation simplifiée
  • Fixation rapide et simple à la place de la buse de sol.
  • La rotation de la brosse à rouleau facilite le travail avec le PW 30/1.
  • Démarrage facile grâce à l'interrupteur à bascule.
Spécifications

Données techniques

Rendement surfacique max. (m²/h) 40 - 55
Puissance moteur brosse (W) 60
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur du câble (m) 4
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 5,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 350 x 260 x 835
Videos
Domaines d'utilisation
  • Moquette
Détergents
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