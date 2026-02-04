Ακροφύσιο για παρκέ
Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες για τον απαλό καθαρισμό δαπέδων παρκέ και άλλων ευαίσθητων δαπέδων από σκληρό υλικό της Kärcher.
Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες για ήπιο καθαρισμό σκληρών δαπέδων, όπως παρκέ και laminate ή από φελλό, PVC, λινοτάπητα και πλακίδια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Kärcher VC 2 και VC 3
Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες
- Για ήπιο καθαρισμό σκληρών δαπέδων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|301 x 115 x 178
Πεδία εφαρμογής
- Ευαίσθητες επιφάνειες