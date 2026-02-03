Σκούπα αναρρόφησης VC 3
Η ηλεκτρική σκούπα VC 3 με πολυκυκλωνική τεχνολογία και διαφανές δοχείο απορριμμάτων που πλένεται. Σε γλιτώνει από την ανάγκη να αλλάζεις σακούλες φίλτρου και να αγοράζεις ανταλλακτικά!
Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα με κάδο VC 3 με πολυκυκλωνική τεχνολογία χωρίς σακούλα φίλτρου. Σε γλιτώνει από την ανάγκη να αλλάξεις και να αγοράσεις νέες ακριβές σακούλες φίλτρου. Μπορείς επίσης να δεις με μια ματιά πότε το διαφανές δοχείο απορριμμάτων χρειάζεται άδειασμα. Επιπλέον, το σύστημα χωρίς σακούλα δεν παράγει δυσάρεστες οσμές, τις οποίες όλοι –και όχι μόνο όσοι πάσχουν από αλλεργίες– μπορούν να εκτιμήσουν. Χάρη στο συμπαγές της μέγεθος, η VC 3 είναι τέλεια για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διαμερίσματα και μικρότερα σπίτια. Το ακροφύσιο σχισμής και η μαλακή βούρτσα σημαίνουν ότι μπορείς να καθαρίσεις σχολαστικά τα στενά κενά και τις ευαίσθητες επιφάνειες καθώς και τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά. Άλλα χαρακτηριστικά εξοπλισμού της ηλεκτρικής σκούπας είναι το φίλτρο HEPA, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτεπίλεπτη βρωμιά, όπως γύρη ή άλλα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες, και η πρακτική θέση στάθμευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ-κυκλωνική τεχνολογίαΠεριορίζει την ανάγκη να αλλάζετε σε επαναλαμβανόμενη βάση τις σακούλες φίλτρου και να αγοράζετε ακριβά ανταλλακτικά Ο κάδος αποβλήτων μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό
Φίλτρο HEPA 13Αξιόπιστα φιλτράρει ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα. Καθαρός αέρας - για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.
Αποσπώμενο ακροφύσιο δαπέδουΕπιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Θέση στάθμευσης
- Γρήγορη και ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών του καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|700
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|0,9
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|76
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|388 x 269 x 334
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Μέταλλο
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13
- Ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Μαλακή βούρτσα σκόνης
Εξοπλισμός
- Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δαπέδου
- Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Αυτόματο μάζεμα καλωδίου
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Ευαίσθητες επιφάνειες