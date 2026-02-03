Η συμπαγής ηλεκτρική σκούπα με κάδο VC 3 με πολυκυκλωνική τεχνολογία χωρίς σακούλα φίλτρου. Σε γλιτώνει από την ανάγκη να αλλάξεις και να αγοράσεις νέες ακριβές σακούλες φίλτρου. Μπορείς επίσης να δεις με μια ματιά πότε το διαφανές δοχείο απορριμμάτων χρειάζεται άδειασμα. Επιπλέον, το σύστημα χωρίς σακούλα δεν παράγει δυσάρεστες οσμές, τις οποίες όλοι –και όχι μόνο όσοι πάσχουν από αλλεργίες– μπορούν να εκτιμήσουν. Χάρη στο συμπαγές της μέγεθος, η VC 3 είναι τέλεια για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διαμερίσματα και μικρότερα σπίτια. Το ακροφύσιο σχισμής και η μαλακή βούρτσα σημαίνουν ότι μπορείς να καθαρίσεις σχολαστικά τα στενά κενά και τις ευαίσθητες επιφάνειες καθώς και τα σκληρά δάπεδα και τα χαλιά. Άλλα χαρακτηριστικά εξοπλισμού της ηλεκτρικής σκούπας είναι το φίλτρο HEPA, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτεπίλεπτη βρωμιά, όπως γύρη ή άλλα σωματίδια που προκαλούν αλλεργίες, και η πρακτική θέση στάθμευσης.