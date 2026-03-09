Ακροφύσιο για παρκέ
Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες για τον απαλό καθαρισμό δαπέδων παρκέ και άλλων ευαίσθητων δαπέδων από σκληρό υλικό της Kärcher.
Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες για ήπιο καθαρισμό σκληρών δαπέδων, όπως παρκέ και laminate ή από φελλό, PVC, λινοτάπητα και πλακίδια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες Kärcher & ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο νερού
Βούρτσα με μαλακές τρίχες από φυσικές τρίχες (αλογότριχες)
- Για απαλό και ήπιο καθαρισμό χωρίς γρατζουνιές.
Ευέλικτος σύνδεσμος
- Άριστη ευελιξία αι ευκολία για καθαρισμό κάτω από τα έπιπλα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|301 x 175 x 54
Πεδία εφαρμογής
- Ευαίσθητες επιφάνειες