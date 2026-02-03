Η DS 6 είναι μια ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού, η οποία όχι μόνο καθαρίζει σχολαστικά τα δάπεδα, αλλά παρέχει επίσης πιο φρέσκο αέρα καθώς και χρησιμοποιημένο αέρα από τον οποίο έχει αφαιρεθεί έως και το 99,95% της σκόνης. Αυτό βελτιώνει αισθητά τον αέρα, και μαζί με αυτό, την αίσθηση στο δωμάτιο. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες με σακούλες φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα DS 6 με φίλτρο νερού βασίζεται στη φυσική δύναμη του νερού, το οποίο στροβιλίζεται γύρω από το φίλτρο με υψηλές ταχύτητες. Οι ρύποι που έχουν απορροφηθεί πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το νερό που στροβιλίζεται, το οποίο τους φιλτράρει εξαιρετικά αποτελεσματικά από τον αέρα και τους παγιδεύει στο νερό. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκος, εξαιρετικά καθαρός αέρας εξαγωγής.