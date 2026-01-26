Ανταλλακτικά Εξαρτήματα Ακροφυσίων

Υψηλής ποιότητας ακροφύσια αντικατάστασης για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων. Περιεχόμενα: τρία ζευγάρια ακροφυσίων για διαφορετικές κατηγορίες απόδοσης πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, ένα ακροφύσιο ισχύος για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών σε συνδυασμό με τα μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών T 400, T 450 και T 550 και δύο σφιγκτήρες για σύνδεση. Τα ακροφύσια αντικατάστασης είναι κατάλληλα για τα παρακάτω εξαρτήματα: Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών T-Racer για τις κατηγορίες μονάδας K 2 έως K 7 (εκτός από το Τ 350), μηχάνημα καθαρισμού υδρορροών PC 20 για τις κατηγορίες μονάδας K 3 έως K 7, καθώς και μηχάνημα καθαρισμού σασί για τις κατηγορίες μονάδας K 2 έως K 5.