Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450, οι μεγάλες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά, χωρίς πιτσίλισμα και έως και 50% γρηγορότερα σε σύγκριση με μια κάνη ψεκασμού. Αυτό συμβαίνει λόγω του περιστρεφόμενου βραχίονα διπλής δέσμης που εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων από μεγάλες επιφάνειες. Το πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος, που μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα όταν απαιτείται με το πετάλι, επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και ακμές. Το T 450 περιλαμβάνει, επίσης, ένα ειδικό προστατευτικό πλέγμα που επιτρέπει τον καθαρισμό ιαπωνικών κήπων και άλλων επιφανειών με χαλίκι. Υπάρχει η δυνατότητα βέλτιστης ρύθμισης της πίεσης αλλάζοντας την απόσταση του ακροφυσίου από το αντικείμενο που καθαρίζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθαριστούν τόσο οι σκληρές επιφάνειες, όπως πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες, όσο και οι πιο ευαίσθητες, όπως οι ξύλινες επιφάνειες. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Μπορούν να καθαριστούν ακόμα και κάθετες επιφάνειες, όπως γκαραζόπορτες, πάρα πολύ γρήγορα χάρη στην πρακτική λαβή. Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 450 είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home & Garden Kärcher κατηγορίας K 4 έως K 7.