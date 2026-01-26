T 450, Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer
Καθαρίζει μεγάλες επιφάνειες χωρίς πιτσίλισμα: Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450. Εξαιρετικά ισχυρό ακροφύσιο για τις γωνίες και τις ακμές, λαβή για κάθετο καθαρισμό, προστατευτικό πλαίσιο για επιφάνειες με χαλίκι, ρύθμιση πίεσης καθαρισμού.
Με το Εξάρτημα Καθαρισμού Επιφανειών T-Racer T 450, οι μεγάλες επιφάνειες σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά, χωρίς πιτσίλισμα και έως και 50% γρηγορότερα σε σύγκριση με μια κάνη ψεκασμού. Αυτό συμβαίνει λόγω του περιστρεφόμενου βραχίονα διπλής δέσμης που εξασφαλίζει την απομάκρυνση των ρύπων από μεγάλες επιφάνειες. Το πρόσθετο ακροφύσιο ισχύος, που μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα όταν απαιτείται με το πετάλι, επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό σε γωνίες και ακμές. Το T 450 περιλαμβάνει, επίσης, ένα ειδικό προστατευτικό πλέγμα που επιτρέπει τον καθαρισμό ιαπωνικών κήπων και άλλων επιφανειών με χαλίκι. Υπάρχει η δυνατότητα βέλτιστης ρύθμισης της πίεσης αλλάζοντας την απόσταση του ακροφυσίου από το αντικείμενο που καθαρίζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθαριστούν τόσο οι σκληρές επιφάνειες, όπως πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες, όσο και οι πιο ευαίσθητες, όπως οι ξύλινες επιφάνειες. Χάρη στην υπερύψωση, το T-Racer είναι ιδιαίτερα εύκολο στον χειρισμό. Μπορούν να καθαριστούν ακόμα και κάθετες επιφάνειες, όπως γκαραζόπορτες, πάρα πολύ γρήγορα χάρη στην πρακτική λαβή. Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T-Racer T 450 είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Home & Garden Kärcher κατηγορίας K 4 έως K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο περιστρεφόμενα επίπεδα ακροφύσια δέσμης
- Εξαιρετική απόδοση σε επιφάνεια – ιδανικό για τον καθαρισμό μεγαλύτερων χώρων.
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
- Καθαρισμός χωρίς πιτσίλισμα.
Ενσωματωμένο επιπλέον ακροφύσιο ισχύος
- Εύκολη αλλαγή από τα τυπικά ακροφύσια T-Racer στο ακροφύσιο ισχύος με τον διακόπτη ποδιού.
Ειδικό πλέγμα προστασίας για τον καθαρισμό επιφανειών με χαλίκι
- Ένα λεπτό προστατευτικό πλέγμα επιτρέπει τον καθαρισμό επιφανειών με χαλίκι, π.χ. σε ιαπωνικούς κήπους.
Ρυθμιζόμενο ύψος
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
- Καθαρισμός ευαίσθητων και μη επιφανειών ανάλογα με τις ανάγκες χάρη στη ρυθμιζόμενη απόσταση του ακροφυσίου από το αντικείμενο.
Λαβή
- Εύκολος καθαρισμός κάθετων επιφανειών.
Υπερύψωση
- Το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών είναι υπερυψώνεται πάνω από το δάπεδο και εγγυάται εύκολο καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|790 x 321 x 1011
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 3 Compact Car *EU
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Ταράτσες
- Πόρτες γκαράζ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια