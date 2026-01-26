Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Compact UM Limited Edition
Εύκολη μεταφορά και γρήγορη αποθήκευση: Το K 4 Compact UM με τηλεσκοπική λαβή για περιστασιακή χρήση σε μέτριους ρύπους. Περιλαμβάνει WB 150 Power Brush. Απόδοση επιφάνειας 30 m²/h.
Είτε στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου είτε σε ένα ράφι, χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Compact UM χωράει παντού χωρίς πρόβλημα. Το K 4 Compact UM μεταφέρεται εύκολα, αποθηκεύεται γρήγορα και προσφέρει όλη την ισχύ ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενο ύψος εξασφαλίζει ένα άνετο ύψος έλξης. Περιλαμβάνεται η βούρτσα WB 150 Power Brush για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικονομεί ενέργεια, νερό και έως και 30 % του χρόνου. Περισσότερες λεπτομέρειες εξοπλισμού: Λαβή μεταφοράς, πιστόλι γρήγορης σύνδεσης, σωλήνας υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης και το καλώδιο μπορούν να αποθηκευτούν πρακτικά στο μπροστινό κάλυμμα. Το K 4 Compact UM με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h είναι ιδανικό για τον περιστασιακό καθαρισμό μέτριων ρύπων (μικρά αυτοκίνητα, φράχτες κήπου, ποδήλατα κ.λπ.).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγής και ελαφρυά συσκευήΕύκολη μεταφορά για ευέλικτο καθαρισμό.
Τηλεσκοπική λαβήΗ τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο μπορεί να επεκταθεί για εύκολη μεταφορά και να αφαιρεθεί ξανά για αποθήκευση.
Χρήση χημικώνΛάστιχο αναρρόφησης για χρήση χημικών Τα απορρυπαντικά της Kärcher αυξάνουν την απόδοση και βοηθούν στην προστασία και την φροντίδα της επιφάνειας καθαρισμού
Δυνατότητα ενσωματωμένης αποθήκευσης των παρελκομένων πάνω στη συσκευή
- Με βολικά σημεία αποθήκευσης εξαρτημάτων για εξοικονόμηση χώρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πίεση (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Παροχή (l/h)
|420
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Ισχύς παροχής (kW)
|1,8
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|273 x 256 x 456
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα WB 150
- Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης: G 180 Q
- Κάνη Vario Power
- Τούρμπο μπεκ
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης: 6 m
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα
- Εφαρμογή χημικού με: Σωλήνας αναρρόφησης
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Καθαρισμός μικρών αυτοκινήτων.