Είτε στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου είτε σε ένα ράφι, χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K 4 Compact UM χωράει παντού χωρίς πρόβλημα. Το K 4 Compact UM μεταφέρεται εύκολα, αποθηκεύεται γρήγορα και προσφέρει όλη την ισχύ ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Επιπλέον, η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενο ύψος εξασφαλίζει ένα άνετο ύψος έλξης. Περιλαμβάνεται η βούρτσα WB 150 Power Brush για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσιλίσματα. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης της βούρτσας εξοικονομεί ενέργεια, νερό και έως και 30 % του χρόνου. Περισσότερες λεπτομέρειες εξοπλισμού: Λαβή μεταφοράς, πιστόλι γρήγορης σύνδεσης, σωλήνας υψηλής πίεσης 6 μέτρων, κάνη ψεκασμού Vario Power (VPS), τούρμπο μπεκ και φίλτρο νερού. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης και το καλώδιο μπορούν να αποθηκευτούν πρακτικά στο μπροστινό κάλυμμα. Το K 4 Compact UM με απόδοση επιφάνειας 30 m²/h είναι ιδανικό για τον περιστασιακό καθαρισμό μέτριων ρύπων (μικρά αυτοκίνητα, φράχτες κήπου, ποδήλατα κ.λπ.).