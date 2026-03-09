Ισχυρό απέναντι στους εξαιρετικά επίμονους ρύπους: το τούρμπο μπεκ με περιστροφικό ακροφύσιο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας Κ 7. Με την περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη και την απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες, μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα ακόμα και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως αυτοί που υπάρχουν σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.