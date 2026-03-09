DB 180, τούρμπο μπεκ για το Κ 7
Τούρμπο μπεκ με ισχυρό περιστροφικό ακροφύσιο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας Κ 7. Για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους, όπως σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.
Ισχυρό απέναντι στους εξαιρετικά επίμονους ρύπους: το τούρμπο μπεκ με περιστροφικό ακροφύσιο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας Κ 7. Με την περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη και την απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες, μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα ακόμα και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως αυτοί που υπάρχουν σε επιφάνειες με βρύα ή φθαρμένες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
100% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το τυπικό επίπεδο ακροφύσιο της Kärcher.
Σύνδεση μπαγιονέτ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Βρύα