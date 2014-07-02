Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)
Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.
Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με τη στάθμη του νερού και παρακολουθεί την αποστράγγιση. Κατάλληλος για χρήση με αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Περιλαμβάνει ειδικό καλώδιο 10 m. Προσοχή: Κατάλληλος μόνο για τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας μαζί με το GP 60/GP 70 Mobile Control.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλώδιο ρεύματος 10 m
- Επιτρέπει τη χρήση ακόμα και σε απομακρυσμένες ή βαθιές δεξαμενές νερού.
Πλωτηροδιακόπτης
- Ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο του διακόπτη της αντλίας μέσα από τη στάθμη του νερού στην περίπτωση απομακρυσμένη δεξαμενής νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|210 x 270 x 55
Πεδία εφαρμογής
- Για την άντληση νερού από λίμνες κήπων.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.