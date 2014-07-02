Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με τη στάθμη του νερού και παρακολουθεί την αποστράγγιση. Κατάλληλος για χρήση με αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Περιλαμβάνει ειδικό καλώδιο 10 m. Προσοχή: Κατάλληλος μόνο για τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας μαζί με το GP 60/GP 70 Mobile Control.